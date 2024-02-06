Происшествия

Аккаунты пятерых псковичей на Госуслугах заблокировали мошенники

Мошенники под видом сотрудников сотовых компаний обманным путем получили доступ к личным кабинетам ряда пользователей сайта «Госуслуги» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По имеющимся данным, 6 февраля в полицию с заявлениями обратились пять пользователей сайта «Госуслуги» из Пскова и Палкино. Они сообщили, что им звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний. И под предлогом якобы продления договоров на обслуживание сим-карт мошенники получили неправомерный доступ к личным кабинетам граждан с последующей блокировкой их учетных записей. Среди потерпевших большинство оказались пенсионерами из областного центра.

По данным фактам возбудили уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.