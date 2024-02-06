Происшествия

Почти 50 млн рублей выманили мошенники у 80-летнего генерала ВС СССР

Уголовное дело по статье о мошенничестве возбудили после хищения более 49 млн рублей у генерал-майора в отставке, ветерана Вооруженных сил СССР Анатолия Миренкова и его жены в Москве. Злоумышленников ищут.

«Общий ущерб от мошеннических действий в отношении супругов составил более 49 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ», - сказали в пресс-службе. Накануне сообщалось, что мошенники обманули супругов на 2 млн рублей.

По данным ГУ МВД, предварительно установлено, что неизвестные через мессенджер связались с мужчиной и, представляясь сотрудниками Центрального банка РФ. Под предлогом сохранения денег они убедили его вместе с женой обналичить хранящиеся в банках на их счетах средства и передать их указанным людям. «В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления, и выяснения всех обстоятельств произошедшего», - добавили в главке.

Мошенники убедили их передать деньги, чтобы якобы не допустить их списания со счетов для перевода на Украину. Миренков и его жена передавали деньги злоумышленниками в ходе нескольких встреч. Общая сумма причиненного ущерба составила 49,9 млн рублей, пишет ТАСС.