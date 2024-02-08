Происшествия

Контрафактные алкоголь и сигареты стоимостью почти 20 млн рублей изъяли в Пскове

Сотрудники УФСБ России по Псковской области совместно с коллегами из регионального управления МВД России в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий изъяли из незаконного оборота контрафактные алкогольные напитки и табачную продукцию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото/видео: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Товар без обязательной маркировки акцизными марками либо федеральными специальными марками на сумму около 20 млн рублей хранился на одном из складов в Пскове. Сейчас вся партия направлена на экспертизу.

Следственный отдел регионального управления МВД России по материалам УФСБ России по Псковской области возбудил уголовное дело, предусмотренное пунктом «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершённые в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.