Происшествия

Мошенники представляются псковичам «менеджерами по инвестициям»

Более двух миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ряду жителей Пскова и Псковского района звонили незнакомцы и представлялись сотрудниками банков. Они сообщили собеседникам, что на них оформляют кредиты. Звонившие настоятельно рекомендовали срочно перевести деньги на «безопасные счета», что псковичи и сделали.

От «менеджеров по инвестициям» псковичам поступали предложения о возможности получения дополнительного заработка за счет вложений на одной из интернет-платформ. Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение и некоторых граждан при осуществлении ими операций купли-продажи товаров в Сети.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Все обстоятельства произошедшего уточняются.