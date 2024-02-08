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Происшествия

Более 10 жителей Псковской области потеряли доступ к «Госуслугам» из-за мошенников

08.02.2024 12:33|ПсковКомментариев: 0

Неизвестные под видом сотрудников сотовых компаний получили доступ к личным кабинетам ряда пользователей сайта «Госуслуги» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 5 по 7 февраля двенадцати пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова, Великих Лук, Гдова, Псковского и Великолукского районов звонили незнакомцы и представлялись сотрудниками разных сотовых компаний. И под предлогом продлить договор на обслуживание сим-карт получили доступ к личным кабинетам, а затем заблокировали их учетные записи.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Теги: #Госуслуги #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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