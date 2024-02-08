Происшествия

Почти 200 раз мошенники взломали аккаунты псковичей на Госуслугах за месяц

Почти 200 раз мошенники взломали аккаунты псковичей на Госуслугах с начала 2024 года. Об этом начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области Александр Полатовский сообщил в ходе совещания сегодня, 8 февраля, пишет «МК в Пскове».

При этом, за весь прошедший год было совершено 214 таких преступлений. В последнее время количество таких преступлений заметно увеличилось, подчеркнул Александр Полатовский. Мошенники часто используют анонимайзеры, тем не менее, удалось установить, что часть преступлений совершалось с территории других государств, в частности - Украины, добавил он.

Спикер уточнил, что после взлома аккаунта на Госуслугах мошенники получают доступ к учётной записи граждан и оформляют кредиты, в том числе - в микрофинансовых организациях.

В связи с возросшей популярностью сервиса Госуслуг во время регистрации на дистанционное электронное голосование, начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов подчеркнул: это безопасный процесс. Он предполагает двухфакторную защиту, поэтому утечки информации опасаться не стоит.

При этом Виталий Рахманов призвал жителей региона часто менять пароли и использовать сложные комбинации, чтобы обезопасить свои аккаунты на различных сервисах.

Добавим, сегодня в Пскове прошла коллегия с участием представителей правоохранительных структур, банковских организаций и телефонных кампаний. Ее цель – выработать дополнительные предложения по защите населения от мошенников, применяющих «социальные технологии».