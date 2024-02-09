Происшествия

На краже еды попался молодой человек в Великих Луках

23-летний молодой человек попался на краже еды в Великих Луках 8 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В 17:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из охраняемого магазина на Октябрьском проспекте поступил сигнал «тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали великолучанина, который похитил из торгового продукты питания.

По факту хищения проводится проверка, добавили в ведомстве.