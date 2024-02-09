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История о вымогательстве денег у 8-летней псковички оказалась выдумкой ребенка

История о вымогательстве денег у 8-летней девочки в Псковской районе 7 февраля оказалась выдумкой. Ребенок хотела подольше погулять, но не думала, что ее надуманный предлог дойдет до заявления в полицию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил отец девочки.

8-летняя псковичка рассказала семье, что на нее якобы напали двое подростков в подъезде многоэтажки в деревне Неёлово-1 Псковского района. По словам девочки, ее долго удерживали в подъезде и требовали отдать сдачу из магазина и телефон.

Обеспокоенный отец девочки 8 февраля обратился в полицию, в ведомстве провели проверку.

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«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Псковскому району по факту заявления отца 8-летней девочки о попытке совершения у нее хищения информация не подтвердилась», - сообщили ПЛН в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска опросили возможных свидетелей, отсмотрели камеры наблюдения, расположенные в районе, обошли прилегающие территории. Полицейские установили, что безопасности ребенка ничего не угрожало - девочка задержалась по пути из магазина на детской площадке с другом.

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Сегодня, 9 февраля, отец девочки направился в полицию, чтобы написать объяснительную.

«Уголовный розыск сработал просто на отлично. Блестяще. Они за один день поняли, что этого, скорее всего, не могло быть, пообщались с дочкой, она призналась. Они очень хорошо среагировали. Это просто что-то. Часто в Интернете можно прочитать, что полиция якобы бездействует. Так вот, наша полиция — просто огонь», — подчеркнул пскович.