Происшествия

Волки загрызли дикую козу в Псковском районе

Волки загрызли дикую козу вблизи деревни в Псковском районе. Об этом сообщается в группе «Сообщество охотников и рыболовов» в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот здесь и далее: Юрий Макаров / «Сообщество охотников и рыболовов»

«Дорога рядом и деревня совсем рядом, до деревни метров 150. Волки ночью поработали. Судя по следам, волков было двое», - рассказал подписчик сообщества.

Он уточнил, что инцидент произошел в Середкинской волости. «Председатель охотхозяйства уже в курсе», - добавил мужчина.

Ранее сообщалось, что 23 волка (15 самок и 8 самцов) добыли охотники на территории Красногородского муниципального округа с момента установления снежного покрова.