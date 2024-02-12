Происшествия

Комната выгорела в восьмиквартирном жилом доме в псковской деревне Быстрецово

Комната выгорела в квартире двухэтажного жилого дома №12 в деревне Быстрецово Псковского района 11 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 8:21. В восьмиквартирном жилом доме в квартире на втором этаже выгорела комната. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Квартиру от распространения огня удалось спасти.

В этот же день на улице Преображенской в деревне Вехно Новоржевского муниципального округа сгорело бесхозное строение. По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с огнем. А на улице Зеленой в деревне Середка Псковского района сгорела кровля в бане. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Также 11 февраля на улице Школьной в Плюссе выгорело помещение в бесхозном строении. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В субботу, 10 февраля, горели две хозяйственные постройки - в деревне Завруи Невельского муниципального округа и на улице 7 Ноября в Себеже. В обоих случаях пожар, предположительно, произошел из-за короткого замыкания электропроводки.