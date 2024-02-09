Происшествия

Товара для сада украла псковичка из гипермаркета

Подозреваемую в краже из гипермаркета задержали росгвардейцы в Пскове 11 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Около 10:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что в гипермаркете на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали псковичку, которая похитила из торгового зала товары для сада.

По факту хищения проводится проверка, добавили в ведомстве.