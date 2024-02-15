Происшествия

Постройка сгорела в Великолукском районе из-за неосторожности с огнем

Бесхозное строение сгорело в деревне Овсище Великолукского района 14 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 20:27.

Сгорело бесхозное строение.

Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем.

В этот же день в 14:15 стало известно о пожаре на улице Матросова в Невеле. В жилом доме горела сажа в дымоходе. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 21:40 поступило сообщение о возгорании в деревне Пожнище Псковского района. В хозяйственной постройке сгорела стена, остальные стены закопчены. Предположительная причина – аварийный режим работы электрической сети внутри хозяйственной постройки.

А в ночь на 15 февраля в 00:03 в МЧС сообщили о возгорании в деревне Приезжево Пушкиногорского района. Сгорело бесхозное строение, по предварительной информации, из-за неосторожного обращения с огнем.