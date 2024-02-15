Происшествия

Мошенники вновь обогатились, обманув жителей Псковской области

Около полутора миллионов рублей не досчитались несколько жителей Пскова, Великих Лук и Пушкинских Гор после телефонного общения с незнакомцами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, потерпевших ввели в заблуждение неизвестные, которые предлагали им возможность получения дополнительного заработка в Сети. Незнакомцы также завладели деньгами пользователей при осуществлении ими операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

Потерпевшие лишились в общей сложности около полутора миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.