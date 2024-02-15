Происшествия

Набор сковородок и кастрюлю украли трое мужчин из магазина в Пскове

Троих мужчин задержали росгвардейцы по подозрению в краже в Пскове 15 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Около 15.00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что в охраняемом магазине на улице Мебельной сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы выяснили, что трое неизвестных похитили из торгового зала набор сковородок, кастрюлю, термопот и скрылись.

Получив приметы мужчин, сотрудники Росгвардии организовали поисковые мероприятия, в ходе которых подозреваемые были задержаны.

По факту хищения проводится проверка, добавили в ведомстве.