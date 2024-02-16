Происшествия

135 банкнот долларов США в нижнем белье пытались вывезти из РФ через границу в Псковской области

Сотрудники таможенного поста ну пункте пропуска Бурачки в Псковской области обнаружили у гражданки Украины незадекларированные 135 банкнот по 100 долларов США. Женщина спрятала валюту в нижнем белье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

«Выезжая из России через пункт пропуска на российско-латвийской границе, гражданка заявила псковским таможенникам об отсутствии у нее подлежащих декларированию товаров и денежных средств. При применении технических средств таможенного контроля сотрудники обнаружили наличие в её одежде валюты. В бюстгальтере женщина разместила 52 купюры, в карманах штанов – 42 купюры и в специально сшитом потайном кармашке лосин находилась еще 41 банкнота», - рассказали в ведомстве.

13,5 тысячи долларов США у женщины изъяли. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров).

В Псковской таможне напомнили, что при единовременном ввозе или вывозе наличных денежных средств или дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, необходимо подавать пассажирскую таможенную декларацию.