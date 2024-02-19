Происшествия

Жителя Пскова лишили свободы за 24 кражи из гипермаркетов

Жителя Пскова привлекли к уголовной ответственности за 24 кражи из гипермаркетов. Мужчину признали виновным в совершении 15 преступлений, предусмотренных статьей 158.1, и девяти преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что ранее судимый молодой человек в период времени с 28 мая до 10 сентября совершал хищения различных товаров из магазинов города Пскова.

Подсудимый в зале судебного заседания признал вину и раскаялся в содеянном, погасил материальный ущерб по 15 эпизодам, заявил о намерении полностью погасить исковые требования.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы, с учетом частей 2, 5 статьи 69 УК РФ, на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.