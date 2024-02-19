Происшествия

Наркоманы ходят толпами: жители великолукской деревни жалуются на непрошенных гостей

Деревня Жестки Великолукского района «превращается в обитель наркоманов», сообщает Telegram-канал «Соседи 60».

Подозрительные молодые люди приходят в деревню и начинают копать снег руками у заборов и под кустами. Они ищут не потерянные ключи или телефон, а очередные «закладки», уверены местные жители.

«Раньше на окраинах деревни замечали отдельных подозрительных товарищей, находящихся в "активном поиске". Теперь же, по словам очевидцев, наркоманы ходят целыми толпами возле домов», - отмечается в Telegram-канале.

Местные жители боятся вступать в диалог с приезжими «поисковиками». Те, кто пытается выйти на контакт с ними, обычно получают несвязные ответы, пишет «МК в Пскове».