Происшествия

Полиция продолжает разыскивать в Пскове мужчину с ожогами на руках

Сотрудники полиции продолжают разыскивать в Пскове Дмитрия Абрамова 1975 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, уроженец областного центра, проживавший в Пскове в доме по переулку Путейца, с 2 сентября без вести пропал на территории города. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, русые волосы.

Особые приметы: на правой руке между большим и указательным пальцем татуировка с буквой «Д», имеются также шрамы от ожогов на обеих руках. Разыскиваемый, предположительно, был одет в черную куртку, синие джинсы, ботинки либо кроссовки темного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Дмитрия Абрамова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД).