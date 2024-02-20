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Происшествия

Житель Пыталово до смерти избил знакомого и отправился в колонию на шесть лет

20.02.2024 10:05|ПсковКомментариев: 0

Пыталовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении молодого человека 2002 года рождения, до смерти избившего знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в мае 2023 года мужчина, находясь на придомовой территории по месту жительства потерпевшего, на почве личных неприязненных отношений умышленно нанес последнему не менее двух ударов ладонью руки по лицу и шеи. А затем начал бить кулаками, в результате чего потерпевший упал на клумбу, ударившись головой о кирпичный бордюр.

Обвиняемый продолжил наносить удары кулаками и ногами в область головы, лица и туловища потерпевшего. Всего потерпевшему было нанесли не менее 10 ударов руками и ногами в область лица и головы.

В результате этих действий потерпевший получил множественные телесные повреждения, которые повлекли тяжкий опасный для жизни вред здоровью со смертельным исходом. В судебном заседании подсудимый свою вину в совершенном преступлении признал полностью.

Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, состояние здоровья и его возраст.

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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