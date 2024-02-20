Происшествия

Жилой дом горел в Великих Луках

Жилой дом выгорел изнутри в Великих Луках 19 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В 4:47 в ведомство поступила информация о возгорании на проезде Коммунальном. В результате пожара дом выгорел изнутри по всей площади. Причины происшествия устанавливаются.

Еще один пожар случился на улице Замковой в Себеже 20 февраля. В ведомство информация о возгорании бани поступила в 02:20. Огонь уничтожил кровлю. Предположительная причина происшествия – короткое замыкание электропроводки внутри бани.