Происшествия

Жилой дом сгорел в Стругах Красных

Жилой дом сгорел на улице Победы в Стругах Красных 20 февраля. Пожарные спасли одного человека, соседнее жилище и шесть хозяйственных построек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара могла стать неисправность прибора печного отопления.

В тот же день холодильная установка сгорела на улице Жалица в Новосокольниках, огонь повредил деревянный прилавок. В ведомстве считают, что пожар случился из-за аварийного режима работы холодильной установки.

Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в доме № 5 на улице Ижорского Батальона в Пскове. Огонь повредил диван и стену на первом этаже в квартире пятиэтажного дома.

Моторный отсек автомобиля Mercedes-Benz Е-200 1998 года выпуска горел на улице Загородной в деревне Хотицы в Псковском районе. По имеющимся сведениям, пожар случился в результате короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке.

Аварийный режим работы электросети стал причиной пожара в жилом доме в деревне Камно Псковского района. Огонь повредил одну из комнат, жилой дом закопчен по всей площади.