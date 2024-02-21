Происшествия

Житель Пскова не отреагировал на замечание о краже и ответил в суде

Жителя Пскова привлекли к уголовной ответственности за грабеж (часть 1 статьи 161 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что в декабре осужденный распивал алкоголь в компании знакомых. Воспользовавшись тем, что потерпевший вышел, злоумышленник украл из его кошелька 5 тысяч рублей. Мужчине сделали замечание по факту кражи, однако он на него не отреагировал.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.