Происшествия

Стружанин получил условный срок за «видение» о террористах

Жителя Стругокрасненского муниципального округа привлекли к уголовной ответственности за ложное сообщение об акте терроризма (часть 2 статьи 207 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 31 июля мужчина находился у себя дома. После употребления спиртного у него появилось «видение». Осужденный увидел предприятие, подъемные краны и предположил, что это морской порт в Санкт-Петербурге. На въезде на территорию порта стояла автомашина - фургон или микроавтобус белого цвета. Из машины люди выносили коробки и убирали их в ангар. Увидев все вышеизложенное, мужчина испугался, так как посчитал, что в данных коробках может находиться «взрывчатка», и что ее могут применить для совершения террористического акта.

«Видение» мужчина воспринял всерьез, поэтому решил предотвратить возможные последствия. Со своего мобильного телефона он позвонил в службу «112», чтобы специализированные службы проверили то место, которое он увидел в своем «видении». Для убедительности он сказал, что ему позвонил неизвестный и сообщил, что его дочь якобы находится в заложниках, и он должен выполнить ряд требований, а именно приехать в поселок Струги Красные, взять «заминированную» машину, на которую ему укажут; на данной машине приехать в ближайший морской порт Санкт-Петербурга и взорвать машину. В действительности ему никто не звонил, дочери у него нет.

О совершении взрывов, подрывов, террористических актов мужчине достоверно известно не было. Он лишь предположил возможное совершение вышеуказанных действий и хотел их предотвратить.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.