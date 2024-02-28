Происшествия

Псковича будут судить за избиение супруги

Пскович предстанет перед судом за причинение побоев своей жене. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что в вечернее время в сентябре 2023 года обвиняемый пришел домой в нетрезвом состоянии, из-за чего поссорился со своей супругой. Чтобы она на него не ругалась, мужчина решил ее «успокоить». Подошел к ней и, стоя напротив, ударил в лицо. От удара женщина упала.

Теперь уголовное дело рассмотрит Псковский городской суд. Мужчине грозит арест сроком до 3 месяцев.