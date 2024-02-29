Происшествия

Великолучанину грозит уголовная ответственность за кражу спиртного

27-летнего мужчину задержали в Великих Луках 1 марта по подозрению в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 10.00 из магазина на улице Клевцова поступил сигнал «тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 27-летнего великолучанина, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

В ходе разбирательства выяснилось, что в 2024 году подозреваемый уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. В соответствии с действующим законодательством, за повторное правонарушение его привлекут к уголовной ответственности.