Происшествия

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сообщили о ЧП

ЧП произошло в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе соседнего - Калининского района города.

«[ЧП] произошло на стороне Красногвардейского района. Мы знаем, что там пострадавших нет, факт имеет место быть», - отметили в пресс-службе.

Окна выбиты, а балконы повреждены на двух этажах в доме по адресу Пискаревский проспект, 161 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. На месте происшествия работают МЧС, скорая. Территория дома оцеплена. На улице на месте происшествия находятся порядка 100 человек, пишет ТАСС.