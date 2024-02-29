В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сообщили о ЧП

Причина случившегося не сообщалась. Получивший повреждения дом - пятиэтажка 1979 года постройки. При этом, помимо него, пострадали также соседние дома: в них выбиты стекла.
ЧП произошло в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе соседнего - Калининского района города.
«[ЧП] произошло на стороне Красногвардейского района. Мы знаем, что там пострадавших нет, факт имеет место быть», - отметили в пресс-службе.
Окна выбиты, а балконы повреждены на двух этажах в доме по адресу Пискаревский проспект, 161 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. На месте происшествия работают МЧС, скорая. Территория дома оцеплена. На улице на месте происшествия находятся порядка 100 человек, пишет ТАСС.
Причина случившегося не сообщалась. Получивший повреждения дом - пятиэтажка 1979 года постройки. При этом, помимо него, пострадали также соседние дома: в них выбиты стекла.