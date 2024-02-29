Происшествия

Шесть человек обратились к медикам после падения беспилотника в Петербурге

Шесть человек обратились к медикам после ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.

«За помощью к специалистам обратились шесть человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс», — уточнили в ведомстве.

По словам очевидцев, причиной инцидента стало падение беспилотника, пишет РИА Новости.

На месте происшествия на Пискаревском проспекте работали шесть выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе две реанимационных.

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«Первая бригада медиков прибыла на место через десять минут после вызова. На месте ЧП постоянно находится необходимое число медиков», — уточнили в комитете по здравоохранению.

Утром губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление двух балконов. Причины произошедшего он не объяснил. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет.

Частично пострадало остекление балконов двух домов, жители поврежденных квартир эвакуировали. Беглов возглавил оперативный штаб.