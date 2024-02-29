Происшествия

Россиянка жестоко избила двухмесячных сына и дочь

В Балезино арестована местная жительница, женщину обвиняют в истязании и жестоком избиении двухмесячных детей. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Удмуртия.

По данным следствия, 29-летняя мать в течение недели избивала двух двухмесячных близнецов. Дети госпитализированы, оба находятся в отделении реанимации детской больницы, состояние мальчика оценивается как тяжелое, его сестра в крайне тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовно дело, обвиняемая арестована и заключена под стражу, обстоятельства произошедшего устанавливаются.