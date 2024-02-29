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Происшествия

Пскович попался на краже трех упаковок кофе

03.03.2024 13:40|ПсковКомментариев: 0

Подозреваемого в краже мужчину 1997 года рождения задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

2 марта около 17:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на улице Яна Фабрициуса поступил сигнал «тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и молодого человека, который похитил из торгового зала три упаковки кофе.

По факту хищения проводится проверка, добавили в ведомстве.

Теги: #кража
Источник: Псковская Лента Новостей
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