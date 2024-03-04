Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в псковской Черехе из-за неосторожности при курении

Мужчина погиб при пожаре в деревне Череха Псковского района в ночь с 2 на 3 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 00:21. В двухэтажном жилом доме на втором этаже на двухъярусной кровати сгорели два матраса. Комната закопчена. Мужчина 1975 года рождения обнаружен погибшим.

Причиной стало, предположительно, неосторожное обращение с огнем при курении. Эвакуировали одного человека. Жилой дом от распространения огня удалось спасти.