Происшествия

Безработный острович попался на краже двух велосипедов

Безработный острович обвинятся в краже металличесиких изделий (часть 2 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Острове днем 29 февраля из сарая у дачного дома по улице Большой Пионерской путем срыва навесного замка были похищены два велосипеда и другие изделия из металла, в том числе алюминиевая посуда. Причиненный ущерб составил 30 тысяч рублей. Потерпевшая 1949 года рождения сообщила о произошедшем в ОМВД России по Островскому району.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. В результате по горячим следам установлен гражданин, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Им оказался безработный житель Острова 1978 года рождения. Часть похищенного изъята.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Проводится расследование.