Происшествия

Более четырех миллионов рублей лишились жители Псковской области

Злоумышленники под разными предлогами завладели денежными средствами нескольких жителей Пскова, Великих Лук и Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, ряду наших сограждан звонили неизвестные лица. И под предлогами якобы предоставления собеседникам дополнительного заработка в Сети, проведения на интернет-сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе автомобильных шин, завладели сбережениями граждан на общую сумму более четырех миллионов рублей. Потерпевшие обратилась за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

«При общении с незнакомцами в Сети или по телефону ни под какими предлогами не сообщайте информацию персонального характера, а также реквизиты своих банковских карт. Постарайтесь как можно быстрее прекратить разговор с подозрительным незнакомцем. В противном случае, как показывает практика, вас могут ждать большие неприятности и серьезные финансовые потери», - напомнили в пресс-службе ведомства.