Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту смертельного наезда квадроцикла на рыбака на льду Чудского озера

Уголовное дело возбудили по факту смертельного наезда квадроцикла на 74-летнего рыбака на льду Чудского озера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Сообщение об обнаружении в акватории Чудского озера возле деревни Ветвеник Гдовского района тела местного жителя поступило в правоохранительные органы 26 февраля. По версии следствия, к гибели пострадавшего причастен 51-летний мужчина, который на принадлежащем ему квадроцикле следовал по ледяному покрову Чудского озера в сторону берега и в условиях плохой видимости допустил наезд на потерпевшего, сидящего на рыбацком ящике. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.