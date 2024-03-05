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Происшествия

Спиртное украл мужчина из магазина на Рижском проспекте в Пскове

05.03.2024 09:51|ПсковКомментариев: 0

Мужчину 1993 года рождения, подозреваемого в краже спиртного, задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

4 марта около 14:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из охраняемого магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По факту хищения проводится проверка, добавили в ведомстве.

Теги: #кража #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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