Происшествия

Более 10 упаковок сыра украл мужчина из магазина в Пскове

36-летний мужчина попался на краже в магазине в Пскове вечером 5 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Около 19:00 патруль вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии выяснили, что посетитель магазина похитил 11 упаковок сыра.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы доставили подозреваемого в отдел полиции.