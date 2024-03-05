Происшествия

Два жилых дома горели в Псковской области из-за проблем с печами

Два жилых дома горели в Псковской области из-за проблем с отопительными печами 5 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В первом пожаре в МЧС сообщили в 14:27. Жилой дом сгорел на улице Новой в деревне Троица Великолукского района. Предполагается, что причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

А в 20:41 стало известно о возгорании в деревне Вельяк Порховского района. В жилом доме огонь повредил кровлю. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность дымохода отопительной печи.