Происшествия

Десять человек погибли при пожарах на территории Псковской области за два месяца

225 пожаров зарегистрировали на территории Псковской области за 2 месяца 2024 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожары нанесли прямой материальный ущерб в размере 3 млн 847 тысяч рублей.

«В результате пожаров получили травмы 9 человек, погибло 10 человек, гибели детей не допущено», - отметили в МЧС.

Большинство из пожаров произошло в сельской местности - 130 случаев (в городах и райцентрах области - 95 пожаров). Основной причиной пожаров явилось нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 79 случаев.