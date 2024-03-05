Происшествия

Суд наказал жительницу Палкинского района за кражу продуктов в псковском магазине

Суд наказал 57-летнюю ранее судимую жительницу Палкинского района за кражу продуктов в деревне Борисовичи Псковского района (часть 3 статьи 30, статья 158.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Суд установил, что 17 июня 2023 года обвиняемая, имевшая судимости за кражи и в августе 2022 года привлекавшаяся к административной ответственности за мелкое хищение, украла из псковского магазина несколько упаковок кофе, конфет, шашлыков, бутылок растительного масла и водки на сумму 1853 рубля.

Женщине назначено наказание в виде трех месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства.