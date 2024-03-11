Происшествия

Пскович получил множественные переломы ноги на рабочем месте

Работник индивидуального предпринимателя в Псковской области получил травму ноги на производстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

«Поступило извещение о несчастном случае на рабочем месте. Работник индивидуального предпринимателя Коваля, чьей деятельностью является производство пиломатериалов, на рабочем месте получил травму ноги. В результате падения бревна у 46-летнего работника множественные переломы правой ноги», - рассказали в инспекции.

Обстоятельства несчастного случая выясняются.