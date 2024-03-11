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Суд наказал мужчину за незаконный сбыт наркотиков в Острове

Островский городской суд наказал мужчину за незаконный сбыт наркотиков (пункт «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 16 марта 2023 года к обвиняемому обратилась знакомая, которая попросила приобрести для нее наркотическое средство. Мужчина нашел на одном из сайтов в Интернете интересующий знакомую наркотик, сообщил ей реквизиты банковской карты, указанные на сайте для оплаты. После перевода денег обвиняемому пришла фотография с координатами тайника. В этот же день он забрал наркотическое средство мефедрон массой не менее 0,65 граммов и передал его знакомой, взяв в качестве оплаты за его услуги часть приобретенных наркотиков.

Обвиняемый не знал, что его знакомая участвует в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». После получения наркотика она выдала знакомого сотрудникам полиции.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.