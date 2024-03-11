Происшествия

Почти тонна белорусской колбасы не прошла ветеринарный контроль в Псковской области

Ввоз 800 килограммов колбасных изделий, перемещаемых с территории Республики Беларусь в автомобиле без соблюдения температурного режима, предотвратили государственные инспекторы территориального управления Россельхознадзора в пункте пропуска «Долосцы» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе документарного контроля сотрудник управления установил отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на готовую мясную продукцию, подтверждающих её происхождение и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении.

«Перемещение колбасных изделий по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза», - напомнили в пресс-службе.