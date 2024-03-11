Происшествия

Медсестра сломала руку при подготовке к операции в псковской больнице

Медсестра Детской областной клинической больницы получила травму на рабочем месте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

«Поступило извещение о несчастном случае на рабочем месте в Детской областной клинической больнице. Операционная медсестра при подготовке к операции споткнулась в оперблоке и упала, упираясь при этом в пол руками, в результате чего у 46-летней женщины перелом правой руки», - рассказали в инспекции.

Обстоятельства происшедшего выясняются.