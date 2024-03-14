Происшествия

Псковичку будут судить за кражу шампуня из магазина

Псковичка предстанет перед судом за кражу шести бутылок шампуня в магазине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В январе обвиняемая прогуливалась по городу. Проходя мимо магазина, она решила зайти в него, чтобы купить продукты. Находясь в магазине поняла, что у нее нет денег, поэтому решила что-нибудь украсть. Пройдя в отдел с бытовой химией, она взяла шесть бутылок шампуня и спрятала их под куртку, после чего вышла из магазина.

Похищенные шампуни она продала на одном из рынков города за 600 рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Псковичке грозит до двух лет лишения свободы.