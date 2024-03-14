Происшествия

Стали известны подробности убийства в Порховском районе

Признанный виновным 41-летний порхович в разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ) и убийстве знакомого (часть 1 статьи 105 УК РФ) был бывшим адвокатом.

3 января 2021 у подсудимого возник приступный умысел на хищение чужого имущества, принадлежащего потерпевшему. Подсудимый напал на потерпевшего, ударил его кулаком в грудь, лицо, а также не менее восьми раз ударил его ПР-Т (резиновой палкой) по бедрам и ягодицам. Затем подсудимый обыскал карманы одежды потерпевшего, откуда забрал денежные средства в сумме 10 268 рублей.

4 января 2021 между подсудимым и потерпевшим в жилом доме в деревне Полоное произошла ссора. Потерпевшей оскорбил подсудимого и его знакомую. Порхович ударил его тупым твердым предметом в грудь. После чего он ударил его в шею и сдавил ее рукой, затрудняя дыхание потерпевшему, до тех пор пока последний не перестал подавать признаки жизни.

Затем подсудимый переместил труп последнего в лесной массив, расположенный в 2,3 км от деревни Полоное Порховского района, где захоронил его в земле.

В судебном заседании подсудимый свою вину не признал. Показал, что изначально себя оговорил. Однако виновность подсудимого в инкриминированных ему преступлениях подтверждена собранными по делу доказательствами.

Судом мужчине по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.