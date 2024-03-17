Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в гдовской деревне Низовицы

Следователи проводят проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре в деревне Низовицы Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

16 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одном из домов в деревне Низовицы тела мужчины со следами воздействия высоких температур.

Погиб одинокий 46-летний хозяин дома. По полученной следствием информации, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.