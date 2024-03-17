Происшествия

Великолучанин ударил знакомого кочергой по голове и ответил в суде

Жителя города Великие Луки привлекли к уголовной ответственности за причинение знакомому легкого вреда здоровью при помощи кочерги (пункт «в» части 2 статьи 115 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что в вечернее время между мужчиной и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого подсудимый схватил металлическую кочергу и ударил ею по голове потерпевшего, причинив повреждения, повлекшие легкий вред здоровью.

Приговор вынес мировой суд в городе Великие Луки. Мужчину признали виновным, ему назначили наказание в виде 120 часов обязательных работ.