Происшествия

Жилой дом сгорел в новоржевской деревне Заболотье

Жилой дом сгорел в деревне Заболотье Новоржевского муниципального округа 18 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 12:30. В результате произошедшего удалось спасти от огня две хозяйственные постройки. Предположительная причина возгорания - аварийный режим работы электрооборудования в жилом доме.

В этот же день в 14:03 стало известно еще об одном пожаре. Нежилой дом горел на улице Чехова в деревне Новохованск Невельского муниципального округа. В результате случившегося дом выгорел изнутри по всей площади, сгорела кровля. Спасателям удалось спасти от возгорания хозяйственную постройку. Предполагается, что пожар случился из-за неосторожноог обращения с огнем.