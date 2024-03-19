Происшествия

Мину нашли в великолукской деревне Суханово

Минометную мину калибра 82 мм обнаружили в деревне Суханово Великолукского района 19 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны идентифицировала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).