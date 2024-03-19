Происшествия

56-летнюю псковичку заключили под стражу за участие в мошеннической схеме

Порховский районный суд заключил под стражу 56-летнюю жительницу города Пскова, подозреваемую в совершении мошенничества (часть 3 статьи 159 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В ходе следствия установлено, что 12 марта подозреваемая, общаясь в мессенджере Telegram с неустановленными лицами, вступила с ними в преступный сговор. Под предлогом необходимости передачи денег за освобождение родственников от уголовной ответственности подозреваемая и неустановленные лица обманывали потерпевших. Женщина выполняла роль курьера и должна была получать деньги у обманутых людей. Неустановленные лица, в свою очередь, вводили в заблуждение жертв мошенничества.

Неизвестный позвонил на стационарный телефон потерпевшей и во время разговора ввел в заблуждение. Он представился сотрудником УМВД, сообщил ложную информацию о том, что ее внучка является виновницей ДТП, из-за чего ей грозит наказание. Чтобы избежать его, необходимо погасить причиненный материальный вред. Потерпевшая согласилась передать деньги. Она должна была передать их курьеру. Подозреваемая прибыла к дому потерпевшей, где получила от последней сверток с находящимися в нем деньгами в сумме 290 000 рублей.

14 марта женщина была задержана (статьи 91,92 УПК РФ). Суд заключил ее под стражу по 11 мая 2024 года включительно.