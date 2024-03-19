Происшествия

Мужчина предстанет перед судом за спрятанные в коллекторе расчлененные тела

В городе Обнинске Калужской области завершилось расследование уголовного дела по факту укрывательства двойного убийства.

Фото: прокуратура Калужской области

35-летний житель Обнинска в январе 2023 года по просьбе приятелей помог им скрыть следы преступления, совершенного на Новый год. Он из квартиры выносил в сумках расчлененные тела убитых и прятал в канализационном колодце. Следователи полагают, что мужчина понимал, что именно находится в сумках, но в полицию о двойном убийстве не заявил, пишет kaluga-poisk.ru.

Сейчас собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления скоро рассмотрит суд, обвиняемому грозит до 2 лет лишения свободы.